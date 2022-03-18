"Эти люди абсолютно безграмотные". Мэр Мелитополя рассказал, что от него требовали оккупанты

Фролова удерживали в СИЗО Мелитополя. Мэр рассказал, что эмоционально там было находиться "достаточно сложно".
"В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно донести свою позицию. Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны крики, которые психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее", – сказал мэр.
По словам Фролова, ему выдвигали ряд требований.
"От меня хотели получить заявление об увольнении, от меня хотели получить какие-то документы на назначение каких-то заместителей, на исполнение каких-то обязанностей. Но эти люди абсолютно безграмотные, не понимают в украинском законодательстве – что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, что отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета", – рассказал Фролов.
Кроме того, оккупанты требовали, чтобы он дал своей команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".
"После они хотели, чтобы я дал указание коммунальным предприятиям продолжить работать. Вот такие были задачи. Их задача была одна: чтобы я сидел в СИЗО, а город жил своей жизнью. А так не будет", – сказал Фролов.
Он сообщил, что в СИЗО подписал ряд документов, "которые не несут никакой юридической ценности", и подчеркнул, что в том числе благодаря этому ему "удалось остаться целым в СИЗО".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене). 13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.