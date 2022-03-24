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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда Россия нападет на Польшу и страны Балтии, НАТО перестанет переживать, как отреагирует РФ?" Зеленский обратился к лидерам НАТО

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Зеленский: У вас не менее 20 тысяч танков. Украина просила 1% от всех ваших танков. Отдать или продать. Но мы не получили ясного ответа
Зеленский: У вас не менее 20 тысяч танков. Украина просила 1% от всех ваших танков. Отдать или продать. Но мы не получили ясного ответа
Фото: president.gov.ua

В интересах Североатлантического Альянса оказать военную помощь Украине, чтобы остановить российскую агрессию, иначе РФ может напасть и на страны НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи перед участниками внеочередного саммита Альянса 24 марта.

"Я уверен, вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не остановится. Она хочет идти дальше. Против восточных членов НАТО. Стран Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать, переживать о том, как отреагирует Россия? Есть ли у вас уверенность, что 5-я статья [Североатлантического договора] сработает?" – спросил он участников саммита.

Зеленский подчеркнул, что Украина пока не получила "ясных ответов" от НАТО на запросы о предоставлении техники.

"Украина просила у вас самолеты, чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов. Но нам пока не дали ни одного. Мы просили танки, чтобы деблокировать наши города. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие. Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод. У вас не менее 20 тысяч танков. Украина просила 1% от всех ваших танков. Отдать или продать. Но мы не получили ясного ответа. Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи", – сказал он.

Президент добавил, что Украина "никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами".

"Мы просто хотим спасти них людей. Мы хотим выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент", – заявил Зеленский.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, Мариуполь, Мелитополь, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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