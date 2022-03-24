Оккупанты готовятся к химическим атакам – СНБО

"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг обрабатывает население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий", – заявили в релизе.

В случае химической атаки украинцам посоветовали:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения инструкций;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

При эвакуации во время химической атаки возьмите аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2–5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Выйдите из помещения по лестнице. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам, отметили в посте.