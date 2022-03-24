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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к химическим атакам – СНБО

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Украинцам советуют использовать ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2 5% раствором питьевой соды
Украинцам советуют использовать ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2–5% раствором питьевой соды
Фото: depositphotos.com

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины сообщил о готовящихся российскими оккупационными войсками химических атаках. Информацию об этом опубликовали 23 марта в Telegram.

"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг обрабатывает население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий",  – заявили в релизе.

В случае химической атаки украинцам посоветовали:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить ТВ или радио для получения инструкций;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

При эвакуации во время химической атаки возьмите аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2–5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Выйдите из помещения по лестнице. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам, отметили в посте.

Контекст:

Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Теги: Россия, Украина, химическое оружие, СНБО, эвакуация, украинцы, война России против Украины, безопасность, Центр противодействия дезинформации
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