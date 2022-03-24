Оккупанты готовятся к химическим атакам – СНБО

"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг обрабатывает население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий", – заявили в релизе.
В случае химической атаки украинцам посоветовали:
При эвакуации во время химической атаки возьмите аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2–5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Выйдите из помещения по лестнице. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам, отметили в посте.
Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.