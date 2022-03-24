Введение миротворческой миссии НАТО в Украину не имеет консенсуса в Альянсе – Кулеба

Кулеба: Миротворческая миссия НАТО в Украине – это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса Фото: ЕРА

"К сожалению, не жду, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. Конкретно на сегодняшний день, на завтра такого нет. Но нужно работать, и результат обязательно будет, просто со временем", — сказал Кулеба.

Что касается возможного введения в Украину миротворческой миссии НАТО, министр назвал такую идею революционной.

"Миротворческая миссия НАТО в Украине – это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса. Пока такого консенсуса нет", – отметил он.

По словам Кулебы, в преддверии саммита НАТО Россия с целью отпугивания союзников Украины "разгоняла истерику" о том, что нельзя помогать Украине, и что РФ воспримет это как втягивание Альянса в войну.

Однако Украина будет и дальше отстаивать свои интересы, заверил министр.

"Мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной. Сколько бы ни говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, но это надо делать, и мы будем продолжать пробивать эту историю, потому что это путь к сохранению жизней украинцев и наших городов от разрушений", – сказал Кулеба.

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