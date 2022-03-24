Введение миротворческой миссии НАТО в Украину не имеет консенсуса в Альянсе – Кулеба

"К сожалению, не жду, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. Конкретно на сегодняшний день, на завтра такого нет. Но нужно работать, и результат обязательно будет, просто со временем", — сказал Кулеба.
Что касается возможного введения в Украину миротворческой миссии НАТО, министр назвал такую идею революционной.
"Миротворческая миссия НАТО в Украине – это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса. Пока такого консенсуса нет", – отметил он.
По словам Кулебы, в преддверии саммита НАТО Россия с целью отпугивания союзников Украины "разгоняла истерику" о том, что нельзя помогать Украине, и что РФ воспримет это как втягивание Альянса в войну.
Однако Украина будет и дальше отстаивать свои интересы, заверил министр.
"Мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной. Сколько бы ни говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, но это надо делать, и мы будем продолжать пробивать эту историю, потому что это путь к сохранению жизней украинцев и наших городов от разрушений", – сказал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта во время визита в Киев вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой".
Официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 16 марта заявил, что подобный шаг приравнял бы гуманитарную миссию к боевой операции.
В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.
После нападения России Украина регулярно призывает НАТО установить бесполетную зону над страной, чтобы таким образом защитить ее от авианалетов российской армии.
В Альянсе не поддерживают это предложение. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 марта.