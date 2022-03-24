ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Введение миротворческой миссии НАТО в Украину не имеет консенсуса в Альянсе – Кулеба

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Кулеба: Миротворческая миссия НАТО в Украине это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса
Кулеба: Миротворческая миссия НАТО в Украине – это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса
Фото: ЕРА

Украина не примет участия в саммите НАТО, который состоится сегодня, 24 марта, и не ожидает прорывов от этого мероприятия. Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К сожалению, не жду, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. Конкретно на сегодняшний день, на завтра такого нет. Но нужно работать, и результат обязательно будет, просто со временем", — сказал Кулеба.

Что касается возможного введения в Украину миротворческой миссии НАТО, министр назвал такую идею революционной.

"Миротворческая миссия НАТО в Украине – это революционная инициатива. Для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса. Пока такого консенсуса нет", – отметил он.

По словам Кулебы, в преддверии саммита НАТО Россия с целью отпугивания союзников Украины "разгоняла истерику" о том, что нельзя помогать Украине, и что РФ воспримет это как втягивание Альянса в войну.

Однако Украина будет и дальше отстаивать свои интересы, заверил министр.

"Мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной. Сколько бы ни говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, но это надо делать, и мы будем продолжать пробивать эту историю, потому что это путь к сохранению жизней украинцев и наших городов от разрушений", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 марта во время визита в Киев вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой".

Официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 16 марта заявил, что подобный шаг приравнял бы гуманитарную миссию к боевой операции.

В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.

После нападения России Украина регулярно призывает НАТО установить бесполетную зону над страной, чтобы таким образом защитить ее от авианалетов российской армии.

В Альянсе не поддерживают это предложение. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 марта.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, оккупация, вторжение, Дмитрий Кулеба, саммит, российская агрессия, война России против Украины
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