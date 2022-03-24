Столтенберг: Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Он подчеркнул, что члены НАТО с 2014 года обучили десятки тысяч украинских военнослужащих, а сейчас усилили поддержку Украины, в том числе передовыми системами противовоздушной обороны, противотанковыми системами, различными видами оружия, боеприпасами.
"То, что мы видим сейчас в Украине, действительно болезненно. Это ужасно, и мы видим жестокие последствия полномасштабного вторжения в мирную, независимую, суверенную страну... И я ожидаю, что когда лидеры стран НАТО встретятся завтра, они обсудят, как еще больше усилить нашу поддержку Украины. Членство в НАТО не стоит на повестке дня. Но поддержка Украины стоит на первом месте в нашей повестке дня и будет одним из главных вопросов, которые предстоит решить завтра", – сказал генсек Альянса.
Он несколько раз подчеркнул, что хотя НАТО поддерживает Украину, но "не является частью конфликта".
"Мы помогаем Украине отстаивать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Но НАТО не будет вводить войска в Украину... Крайне важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал Столтенберг.
Он также вновь заявил, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, о которой просят украинские власти.
"Бесполетная зона означает, что нам нужно вывести из строя российские системы ПВО, которые прикрывают воздушное пространство над Украиной. Это означает, что мы должны быть готовы сбивать российские самолеты. Что, скорее всего, приведет к полномасштабному конфликту. между НАТО и Россией", – отметил он.
24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО, посвященный нападению России на Украину.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий 18 марта говорил, что Польша на саммите НАТО намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину. До его заявления против такой идеи выступала Германия.
Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО.
В НАТО, куда входят 30 стран, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.
С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону – запрет на нахождение авиации над территорией.
Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".