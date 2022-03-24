Столтенберг: Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Столтенберг: Крайне важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в полноценную войну между НАТО и Россией Фото: EPA

Он подчеркнул, что члены НАТО с 2014 года обучили десятки тысяч украинских военнослужащих, а сейчас усилили поддержку Украины, в том числе передовыми системами противовоздушной обороны, противотанковыми системами, различными видами оружия, боеприпасами.

"То, что мы видим сейчас в Украине, действительно болезненно. Это ужасно, и мы видим жестокие последствия полномасштабного вторжения в мирную, независимую, суверенную страну... И я ожидаю, что когда лидеры стран НАТО встретятся завтра, они обсудят, как еще больше усилить нашу поддержку Украины. Членство в НАТО не стоит на повестке дня. Но поддержка Украины стоит на первом месте в нашей повестке дня и будет одним из главных вопросов, которые предстоит решить завтра", – сказал генсек Альянса.

Он несколько раз подчеркнул, что хотя НАТО поддерживает Украину, но "не является частью конфликта".

"Мы помогаем Украине отстаивать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Но НАТО не будет вводить войска в Украину... Крайне важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал Столтенберг.

Он также вновь заявил, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, о которой просят украинские власти.

"Бесполетная зона означает, что нам нужно вывести из строя российские системы ПВО, которые прикрывают воздушное пространство над Украиной. Это означает, что мы должны быть готовы сбивать российские самолеты. Что, скорее всего, приведет к полномасштабному конфликту. между НАТО и Россией", – отметил он.