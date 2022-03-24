Столтенберг может остаться во главе НАТО до окончания российского вторжения в Украину – СМИ

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине нужна преемственность. Нужно сохранить человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", – заявил собеседник издания.

Неназванный польский дипломат отметил, что Варшава поддержит такое решение. По его словам, Столтенберг "до сих пор действовал в отношении России мудро и настойчиво".

По информации издания, мандат генсека НАТО может быть продлен на год или до окончания российского вторжения в Украину.