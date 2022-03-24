Кулеба заявил, что белорусская армия не готова и не хочет воевать в Украине

Кулеба: Я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов – чтобы их дети, братья и мужчины здесь гибли за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко Фото: ЕРА

"Мы очень просто и четко коммуницировали белорусской стороне, что если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины, начнут здесь боевые действия, то будут беспощадно уничтожаться, так же как уничтожается российская армия", – сказал Кулеба.

Он добавил, что "абсурдные идеи" президента России Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко приводят к гибели людей.

"Я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов – чтобы их дети, братья и мужчины здесь гибли за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко", – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, украинские власти владеют информацией о том, что белорусская армия не готова и не хочет воевать с Украиной.

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