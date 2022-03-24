Кулеба заявил, что белорусская армия не готова и не хочет воевать в Украине

"Мы очень просто и четко коммуницировали белорусской стороне, что если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины, начнут здесь боевые действия, то будут беспощадно уничтожаться, так же как уничтожается российская армия", – сказал Кулеба.
Он добавил, что "абсурдные идеи" президента России Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко приводят к гибели людей.
"Я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов – чтобы их дети, братья и мужчины здесь гибли за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко", – подчеркнул Кулеба.
По словам министра, украинские власти владеют информацией о том, что белорусская армия не готова и не хочет воевать с Украиной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.
По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.