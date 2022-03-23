Беларусь выдворяет 12 украинских дипломатов. В МИД Украины ответили

В посольстве в Минске останется глава украинской дипмиссии, сообщили в МИД Фото: Посольство України в Республіці Білорусь / Facebook

В заявлении сказано, что консульство в Бресте белорусская сторона решила закрыть "в связи с фактическим отсутствием персонала", ряду украинских дипломатов "предложили" покинуть Беларусь в течение 72 часов.

Дипломатический состав в формате 1+4 (посол Игорь Кизим и четыре сотрудника дипмиссии) "может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями", говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз обвинил Украину в "многочисленных недружественных действиях", которые якобы совершались с 2020 года. "Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили "на паузу" контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь "вражеской страной", – сказал он.

Также Глаз обвинил украинских дипломатов в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", но доказательств не привел.

Украина рассматривает действия Беларуси как ничем не спровоцированный недружественный шаг, заявил спикер МИД Олег Николенко. По его словам, предписание покинуть Беларусь сегодня получили 12 украинских дипломатов.

"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", – говорится в заявлении Николенко, опубликованном на сайте МИД.