В КГБ Беларуси заявили, что "ликвидировали резидентуру под прикрытием" в украинском посольстве. МИД Украины ответил

Что имеется в виду под "ликвидацией резидентуры", в КГБ Беларуси не уточнили, но в МИД Украины говорят, что дипломаты в безопасности Фото: google.com / maps

"При общей численности дипломатической миссии Украины в чуть более чем 20 человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины... Это свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям", – заявил Бычек.

В КГБ Беларуси утверждают, что украинские дипломаты в Беларуси вербовали информаторов и лично собирали секретную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

По словам Бычека, КГБ "принял меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием".

Что имеется в виду под "ликвидацией резидентуры", в КГБ Беларуси не уточнили, однако о высылке дипломатов не сообщалось.

Ситуацию прокомментировал спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины (Минобороны, СБУ, Госпогранслужбу), причем выложила в открытый доступ их персональные данные.

"До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше усложняют двусторонние отношения государств.

"Рассчитываем, что конечная цель этой провокации – не усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины", – выразил надежду Николенко.

Он также отметил, что Украина оставляет за собой право ответа на такие недружественные действия Беларуси, и сообщил, что сотрудники украинского посольства "в безопасности и добром здравии".