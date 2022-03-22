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В КГБ Беларуси заявили, что "ликвидировали резидентуру под прикрытием" в украинском посольстве. МИД Украины ответил

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Что имеется в виду под "ликвидацией резидентуры", в КГБ Беларуси не уточнили, но в МИД Украины говорят, что дипломаты в безопасности
Что имеется в виду под "ликвидацией резидентуры", в КГБ Беларуси не уточнили, но в МИД Украины говорят, что дипломаты в безопасности
Фото: google.com / maps

В Комитете государственной безопасности Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже и заявили, что ликвидировали "резидентуру Украины". Об этом заявил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.

"При общей численности дипломатической миссии Украины в чуть более чем 20 человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины... Это свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям", – заявил Бычек.

В КГБ Беларуси утверждают, что украинские дипломаты в Беларуси вербовали информаторов и лично собирали секретную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

По словам Бычека, КГБ "принял меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием".

Что имеется в виду под "ликвидацией резидентуры", в КГБ Беларуси не уточнили, однако о высылке дипломатов не сообщалось.

Ситуацию прокомментировал спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины (Минобороны, СБУ, Госпогранслужбу), причем выложила в открытый доступ их персональные данные.

"До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше усложняют двусторонние отношения государств.

"Рассчитываем, что конечная цель этой провокации – не усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины", – выразил надежду Николенко.

Он также отметил, что Украина оставляет за собой право ответа на такие недружественные действия Беларуси, и сообщил, что сотрудники украинского посольства "в безопасности и добром здравии".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226510908494205

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. 

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Теги: Беларусь, посольство, МИД Украины, шпионаж, Госпогранслужба, КГБ, разведка, дипломаты, посольство Украины, Олег Николенко
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