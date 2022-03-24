Зеленский: 24 марта в Брюсселе состоятся три важных саммита. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и G7

Зеленский обратился к украинцам и народам мира, говорил на украинском, английском и русском (когда обращался к россиянам). Расшифровку приводит сайт главы государства.

Он отметил, что согласно опросам, народы Европы и Америки поддерживают Украину.

"Я благодарен всем вам за это. Благодарен от имени Украины. Каждому в Евросоюзе, США, Канаде, Великобритании и других странах за поддержку свободы и Украины. 24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита. Важных для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО. Саммит Евросоюза. Саммит "Большой семерки". Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и G7", – сказал президент.

Зеленский добавил, что украинским властям известно, что "россияне уже начали лоббировать свои интересы".

"И это интересы войны. Мы знаем, что они [россияне] работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему – тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", – подчеркнул он.

Украина так и не получила самолеты, танки, современное противоракетное оружие и противокорабельные средства, бесполетная зона над страной не создана, добавил президент.

"Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне. Мы просили закрыть наше небо и мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу землю от захватчиков и восстановить мир в Украине. Свободные люди свободного мира, мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-нибудь в НАТО, ЕС или в "Большой семерке". Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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