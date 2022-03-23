"Французские компании должны перестать быть спонсорами российской военной машины". Зеленский обратился к парламенту Франции

Он подчеркнул, что уже сейчас нужно думать, "как мы будем жить после этой войны".

"Нужны гарантии того, что безопасность будет непоколебимой, а войны не будет. И в целом войны будут невозможными. Мы создаем такую систему гарантий, новую систему безопасности, в которой Франция, я верю, будет играть ведущую роль, чтобы никому и никогда больше не пришлось умолять об этом, чтобы люди проживали свою жизнь, чтобы с людьми прощались не под бомбами", – заявил президент Украины.

Он поблагодарил Францию и президента страны Эммануэля Макрона за помощь и поддержку Украины.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства и братства, против всего, что сделало Европу единой", – сказал Зеленский.

По его словам, украинцы также ждут от Франции лидерства для восстановления территориальной целостности Украины и принятия "давно назревшего исторического решения о полноправном членстве Украины в ЕС".

Зеленский призвал Париж усилить санкционное давление на Москву, чтобы "свобода не проиграла".

"Свобода должна быть хорошо вооруженной: танки, противотанковое оружие, авиация, противовоздушная оборона. Нам нужно все это. Вы можете нам помочь. Я знаю: можете. Мир должен поддерживать ее санкциями против агрессора. Каждую неделю – новый санкционный пакет. Французские компании должны уйти с российского рынка. Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами для российской военной машины. Человеческие ценности стоят дороже, чем прибыль на крови", – заключил он.