Читатели Politico назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

В декабре издание назвало самым влиятельным человеком в Европе премьер-министра Италии Марио Драги. Журналисты объяснили, что рейтинг тех, кто "будет определять политическую погоду" и принимать важные решения в Европе в этом году, был результатом многомесячных дебатов среди 100 сотрудников редакции. Но затем Россия напала на Украину, что спровоцировало "глубокие геополитические и экономические сдвиги", и редакция предложила читателям проголосовать за изменения в списке.

Первое место в голосовании занял Зеленский. Издание сообщило, что другими популярными кандидатурами среди его читателей были президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico отметило, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский публиковал видеоролики в соцсетях, в том числе рассказывая о своей работе в центре Киева, и выступал с "мощными видеообращениями" к парламентам разных стран, каждый раза призывая к большей поддержке Украины в ее борьбе против России. Издание считает, что эти послания помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, "вызвав такой разворот в государственной политике, который был немыслим всего несколько месяцев назад". В качестве примеров Politico привело отказ Германии от запуска газопровода "Северный поток – 2" и предоставление ею военной помощи Украине, а также прием Польшей и Венгрией, которые ранее критиковали миграционную политику Европы, беженцев из Украины.

Один из участников опроса назвал Зеленского "маяком надежды, который стремится к миру, демократии и порядочности" в условиях, когда Украина противостоит российской агрессии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)