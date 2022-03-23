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ПОЛИТИКА

Читатели Politico назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

Издание отметило, что Зеленскому в последние недели удалось изменить политику многих европейских столиц
Издание отметило, что Зеленскому в последние недели удалось изменить политику многих европейских столиц
Фото: EPA

Читатели журнала Politico считают президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Об этом издание сообщило 22 марта, ссылаясь на результаты онлайн-голосования "Выбор аудитории".

В декабре издание назвало самым влиятельным человеком в Европе премьер-министра Италии Марио Драги. Журналисты объяснили, что рейтинг тех, кто "будет определять политическую погоду" и принимать важные решения в Европе в этом году, был результатом многомесячных дебатов среди 100 сотрудников редакции. Но затем Россия напала на Украину, что спровоцировало "глубокие геополитические и экономические сдвиги", и редакция предложила читателям проголосовать за изменения в списке. 

Первое место в голосовании занял Зеленский. Издание сообщило, что другими популярными кандидатурами среди его читателей были президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico отметило, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский публиковал видеоролики в соцсетях, в том числе рассказывая о своей работе в центре Киева, и выступал с "мощными видеообращениями" к парламентам разных стран, каждый раза призывая к большей поддержке Украины в ее борьбе против России. Издание считает, что эти послания помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, "вызвав такой разворот в государственной политике, который был немыслим всего несколько месяцев назад". В качестве примеров Politico привело отказ Германии от запуска газопровода "Северный поток – 2" и предоставление ею военной помощи Украине, а также прием Польшей и Венгрией, которые ранее критиковали миграционную политику Европы, беженцев из Украины. 

Один из участников опроса назвал Зеленского "маяком надежды, который стремится к миру, демократии и порядочности" в условиях, когда Украина противостоит российской агрессии. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. До этого он был актером и продюсером, возглавлял студию "Квартал 95". На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Перед вторжением РФ в Украину, по данным Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг Зеленского составлял 24,6%. После нападения России поддержка действий президента поднялась на рекордный уровень. Согласно результатам исследования, которое группа "Рейтинг" провела 26–27 февраля на всей территории Украины, кроме оккупированной, действия Зеленского поддерживало 91% украинцев

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Марио Драги
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