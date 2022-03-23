"Мы 28 дней воюем с самым большим по размеру и самым мелким с точки зрения морали государством". Зеленский обратился к парламенту Японии

"Наши военные героически защищают Украину уже 28 дней. 28 дней полномасштабного вторжения крупнейшего – по размерам – государства в мире. Но не самого большого по потенциалу. Не самого большого по влиянию. И самого маленького – с моральной точки зрения", – заявил глава государства.

Он отметил, что Россия уже сбросила тысячи бомб на украинские города.

"Российские войска разрушили десятки наших городов. Некоторые сожжены дотла. Во многих городах и селах, попавших под российскую оккупацию, наши люди не могут даже похоронить своих убитых родственников, друзей, соседей. Приходится делать захоронения прямо во дворах разбитых домов, рядом с дорогами, прямо там, где это возможно. Тысячи людей убиты, среди них 121 ребенок. Около 9 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от российских войск. Наши северные территории, восточные, южные – пустеют, потому что люди бегут от этой смертельной угрозы", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Японию "за принципиальную позицию в такой исторический момент", а также за реальную помощь Украине.

"Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину. Нужно эмбарго на торговлю с Россией. Нужно убрать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, нашим воинам, останавливающим российские войска. Надо уже сейчас начинать думать о восстановлении Украины и возвращении жизни в разрушенные Россией города и опустошенные ею территории", – призвал Зеленский.

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