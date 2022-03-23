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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы 28 дней воюем с самым большим по размеру и самым мелким с точки зрения морали государством". Зеленский обратился к парламенту Японии

 
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Зеленский призвал Японию и страны Азии усилить давление на РФ
Зеленский призвал Японию и страны Азии усилить давление на РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Азии усилить санкционное давление на Россию, чтобы прекратить агрессию против Украины. Об этом он заявил 23 марта, выступая перед парламентом Японии. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Наши военные героически защищают Украину уже 28 дней. 28 дней полномасштабного вторжения крупнейшего – по размерам – государства в мире. Но не самого большого по потенциалу. Не самого большого по влиянию. И самого маленького – с моральной точки зрения", – заявил глава государства.

Он отметил, что Россия уже сбросила тысячи бомб на украинские города.

"Российские войска разрушили десятки наших городов. Некоторые сожжены дотла. Во многих городах и селах, попавших под российскую оккупацию, наши люди не могут даже похоронить своих убитых родственников, друзей, соседей. Приходится делать захоронения прямо во дворах разбитых домов, рядом с дорогами, прямо там, где это возможно. Тысячи людей убиты, среди них 121 ребенок. Около 9 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от российских войск. Наши северные территории, восточные, южные – пустеют, потому что люди бегут от этой смертельной угрозы", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Японию "за принципиальную позицию в такой исторический момент", а также за реальную помощь Украине.

"Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину. Нужно эмбарго на торговлю с Россией. Нужно убрать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, нашим воинам, останавливающим российские войска. Надо уже сейчас начинать думать о восстановлении Украины и возвращении жизни в разрушенные Россией города и опустошенные ею территории", – призвал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Япония, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины
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