Renault возобновил производство на заводе в Москве

Французская компания приостановила работу завода в конце февраля, после начала российского вторжения в Украину. Тогда Renault заявляла, что это было связано с "вынужденным изменением существующих логистических маршрутов".

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Кроме того, из-за агрессии Россию покинули сотни крупнейших международных компаний.