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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Важнейшим требованием является запрет на использование слова "война". Роднянский рассказал о пропаганде в РФ

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Роднянский: Много мелких "рекомендаций", из которых складывается картина огромной лжи
Роднянский: Много мелких "рекомендаций", из которых складывается картина огромной лжи
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Продюсер Александр Роднянский 23 марта на своей странице в Instagram объяснил главные механизмы пропаганды в РФ относительно войны в Украине.

"Важнейшим требованием является запрет на использование слова "война". Следует максимально сократить использование словосочетания "боевые действия". Вместо этого надо говорить "специальная операция", "освободительная миссия". Дополнительная важность словосочетания "спецоперация" объясняется тем, что на нее не могут отправить срочников. Украину надо показывать именно "воинствующей". Например, в Киеве, предлагает методичка, "раздают оружие всем желающим", "это прямой путь в Алеппо, к разбоям, бандитизму", – отметил он.

Роднянский заявил, что пропагандисты Кремля стремятся создавать позитивный образ российских военных, демонстрировать примеры гуманного отношения к украинским военнослужащим, которые якобы добровольно сдаются в плен.

"Вину за происходящее в Украине следует возлагать на Запад. Для российского президента, следует подчеркивать, "спецоперация" была "трудным, но необходимым решением". В самой России следует находить лидеров общественного мнения, которые бы продвигали нехитрый тезис – "нельзя плевать в спину собственной армии". Нужно демонстрировать примеры давления "врагов" (Запада, в первую очередь) на тех деятелей культуры, которые поддержали действия президента, "были на стороне своей Родины" – [дирижера Валерия] Гергиева, [оперной певицы Анны] Нетребко и других. Надо предпринимать усилия, чтобы у населения не началась паника из-за ухудшения экономической ситуации. Для этого необходимо прекратить сообщать об изменении курса валют и прочих экономических новостях", – написал он.

Роднянский подчеркнул, что это составляющие пропагандистской политики РФ.

"Много мелких "рекомендаций", из которых складывается картина огромной лжи, опутавшей 140-миллионную страну. Вырваться из этой паутины могут немногие. Но сделать это необходимо. Для выживания. Своего. И своей страны. Попробуйте", – посоветовал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, Кремль, Александр Роднянский, война России против Украины, певица, продюсер
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