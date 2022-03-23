"Мои раны излечатся и мои дети заживут". Ребрик продублировала видео от имени Украины

Ребрик: Мы сильные. Мы свободные. Упорные. Горячие. Неутомимые. Мы сможем все. Мы --- дети и защита своей страны. Мы победим! Фото: liliia.rebrik / Instagram

Голос актрисы звучит за кадром в рассказе от имени Украины.

"Мы сильные. Мы свободные. Упорные. Горячие. Неутомимые. Мы сможем все. Мы – дети и защита своей страны. Мы победим!" – написала Ребрик.

Она отметила, что текст написала она в соавторстве с Monatik и Артемом Григоряном, который также является режиссером видео.

"Те, кто привык жить во тьме, решил раз и навсегда уничтожить меня и нашу свободу. (...) Мы выстоим, мои раны излечатся, и мои дети заживут", – говорится в ролике.

В финале Ребрик от имени Украины поблагодарила мировую общественность за поддержку.

"Мы обязательно победим. И я буду ждать тебя в гости", – сказала она.

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