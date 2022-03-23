"Мои раны излечатся и мои дети заживут". Ребрик продублировала видео от имени Украины

Голос актрисы звучит за кадром в рассказе от имени Украины.
"Мы сильные. Мы свободные. Упорные. Горячие. Неутомимые. Мы сможем все. Мы – дети и защита своей страны. Мы победим!" – написала Ребрик.
Она отметила, что текст написала она в соавторстве с Monatik и Артемом Григоряном, который также является режиссером видео.
"Те, кто привык жить во тьме, решил раз и навсегда уничтожить меня и нашу свободу. (...) Мы выстоим, мои раны излечатся, и мои дети заживут", – говорится в ролике.
В финале Ребрик от имени Украины поблагодарила мировую общественность за поддержку.
"Мы обязательно победим. И я буду ждать тебя в гости", – сказала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)