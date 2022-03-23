Подоляк об исчезновении Герасимова и Шойгу: Интересная тишина, остался только Лавров

Герасимов и Шойгу не появлялись в публичном пространстве с 11 марта Фото: EPA

"Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, [директора Федеральной службы безопасности Александра] Бортникова, [руководителя Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина. Также [они] исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер [Михаил] Мишустин, глава ЦБ [Эльвира] Набиуллина, министр [экономического развития Максим] Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", – написал Подоляк.

На публике остались только глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметил советник главы ОПУ.

"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое, – подчеркнул Подоляк. – И Песков, периодически искренне верящий, что все идет "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов".

"Интересная тишина", – резюмировал Подоляк.

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