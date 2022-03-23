Российские СМИ сообщили об исчезновении Шойгу. Он не появляется на публике уже две недели

Последний раз Шойгу упоминался в новостях 11 марта, когда провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. После этого, 18 марта, Шойгу упоминался в сообщении на сайте Кремля о встрече постоянных членов Совбеза, посвященной российскому вторжению в Украину. Пресс-служба Кремля утверждала, что Шойгу присутствовал на встрече, однако фото и видео заседания не публиковалось.

При этом, отмечает "Агентство", в первые две недели войны Шойгу как минимум раз в несколько дней участвовал в публичных мероприятиях. При нем в минобороны существенно увеличился штат пресс-службы и ведомство стало уделять много внимания публичному образу министра, подчеркивает "Агентство".

Издание со ссылкой на источник в окружении Шойгу пишет, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.

Кроме того, с 11 марта в публичном пространстве не появлялся глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Украинские СМИ писали, что он уволен из-за провала вторжения в Украину, однако эту информацию официально не подтверждали.