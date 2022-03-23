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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Призываем мир стать немного Украиной". Ермак попросил Запад и Китай с Индией объединиться против России

Ермак: Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ошибочное впечатление
Ермак: Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ошибочное впечатление
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Государства Запада и Востока должны отвергнуть свои интересы и объединиться перед российской угрозой. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в видеообращении, опубликованном 23 марта в Telegram.

Ермак подчеркнул, что война в Украине касается всех.

"Призываем международное сообщество – не только коллективный Запад, но также и Китай, и Индию – отложить споры между собой. Вы лидеры этого мира. Кто-то скажет о двух полюсах. Я говорю о двух частях целого. Российский вопрос не должен мешать вам договориться. Взаимопроникновение экономик и интеграция – куда более мощная гарантия мира в мире, чем угроза взаимного уничтожения", – сказал он.

Глава ОП призвал мировых лидеров отвергнуть собственные интересы и предостерег, что агрессия России может выйти за пределы Украины без должной реакции мира.

"Вы можете найти общий язык. Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ошибочное впечатление: надежды, что войну удастся локализовать в Украине – бесполезны. Без должного отпора Москва не остановится, и каждая последующая ее авантюра неизбежно будет приближать мир к горячему глобальному конфликту", – отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что борьба украинцев с российскими оккупантами продемонстрировала миру, что восток и запад Украины – вместе.

"Призываем мир стать немного Украиной. Восток и Запад, встаньте вместе на защиту планеты от тех, кто стремится подменить силу права правом силы", – сказал глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин поможет прекратить войну России против Украины, заявлял 22 марта Ермак. 

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Отношения Индии и России связаны с секторами обороны и безопасности, также Индия – второй по величине импортер нефти в Азии. В 2021 году на нефть из России приходилось 2% от общего объема закупок Индии за рубежом. Сейчас правительство страны ищет пути, как проводить платежи в рупиях, чтобы обойти антироссийские санкции, которые включают запрет на расчеты в долларах.

Индия является участницей QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят Япония, США и Австралия. Из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину. Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от индийского коллеги Нарендри Моди реакции по поводу военного агрессии РФ.

Теги: Россия, Украина, Индия, Китай, оккупация, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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