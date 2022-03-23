"Призываем мир стать немного Украиной". Ермак попросил Запад и Китай с Индией объединиться против России

Ермак: Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ошибочное впечатление Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Ермак подчеркнул, что война в Украине касается всех.

"Призываем международное сообщество – не только коллективный Запад, но также и Китай, и Индию – отложить споры между собой. Вы лидеры этого мира. Кто-то скажет о двух полюсах. Я говорю о двух частях целого. Российский вопрос не должен мешать вам договориться. Взаимопроникновение экономик и интеграция – куда более мощная гарантия мира в мире, чем угроза взаимного уничтожения", – сказал он.

Глава ОП призвал мировых лидеров отвергнуть собственные интересы и предостерег, что агрессия России может выйти за пределы Украины без должной реакции мира.

"Вы можете найти общий язык. Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ошибочное впечатление: надежды, что войну удастся локализовать в Украине – бесполезны. Без должного отпора Москва не остановится, и каждая последующая ее авантюра неизбежно будет приближать мир к горячему глобальному конфликту", – отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что борьба украинцев с российскими оккупантами продемонстрировала миру, что восток и запад Украины – вместе.

"Призываем мир стать немного Украиной. Восток и Запад, встаньте вместе на защиту планеты от тех, кто стремится подменить силу права правом силы", – сказал глава ОП.

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