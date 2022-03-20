Япония требует от Индии четкой реакции на российское вторжение в Украину

Индия и Япония являются участниками QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят США и Австралия. При этом из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину.

Кисида заявил Моди, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка", и подчеркнул необходимость четкой реакции Индии на войну.

В то же время Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "составляют новые проблемы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)