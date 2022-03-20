Япония требует от Индии четкой реакции на российское вторжение в Украину

Индия и Япония являются участниками QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят США и Австралия. При этом из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину.
Кисида заявил Моди, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка", и подчеркнул необходимость четкой реакции Индии на войну.
В то же время Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "составляют новые проблемы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
23 февраля власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".
28 февраля Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн, а 8 марта сообщила о передаче бронежилетов, лекарств и другого снаряжения.