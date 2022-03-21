Индийские нефтепереработчики скупают российскую нефть Urals – СМИ

Авторы материала отмечают, что индийские компании стремятся заключать контракты на поставку российской нефти несмотря на то, что Shell подверглась резкой критике за покупку этого сорта вскоре после того, как РФ развязала войну в Украине. Британско-нидерландская Shell в итоге объявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа.

Отношения Индии и России связаны с секторами обороны и безопасности, также Индия – второй по величине импортер нефти в Азии, пишет портал. В 2021 году на нефть из России приходилось 2% от общего объема закупок Индии за рубежом. Сейчас правительство страны ищет пути, как проводить платежи в рупиях, чтобы обойти антироссийские санкции, которые включают запрет на расчеты в долларах.

Источники сообщили изданию, что две компании – Mangalore Refinery and Petrochemicals и Bharat Petroleum Corp – планируют купить нефть марки Urals с поставкой в мае и июне. У Indian Oil Corp также есть контракт с ПАО "Роснефть" на поставку 2 млн тонн или 14,7 млн баррелей в 2022 году. Это соглашение было подписано еще до войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



Индия является участницей QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят Япония, США и Австралия. Из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину. Премьер-министр Японии Фумио Кисида требует от индийского коллеги Нарендри Моди реакции по поводу военного вторжения РФ в Украину.