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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма – украинская разведка

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После февральского вторжения российской армии в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма, отметили в ГУР МО
После февральского вторжения российской армии в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма, отметили в ГУР МО
Фото: 24tv.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило подтверждение информации, что Росгвардия готовится заблокировать движение по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационные власти ограничат паромную переправу и авиасообщение полуострова с Россией, сказано в сообщении ГУР МО в Facebook.

Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак", пишет пресс-служба ведомства.

"[Президент России Владимир] Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, – отметили в ГУР. – Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах "беглецов" – члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы".

В разведке заявили, что ограничивая возможность выезда из Крыма, президент РФ Владимир Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тыс. граждан России, которые незаконно находятся на полуострове и начинают понимать ненадежность своего правового статуса.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/276571667987594


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Владимир Путин, Крым, оккупация, война России против Украины, Крымский мост, Росгвардия
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