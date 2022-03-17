"Мы продолжаем считать вас гражданами Украины". Резников обратился к жителям ОРДЛО и Крыма

Резников: Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает Фото: Олексій Резніков / Facebook

"Обращаюсь к жителям ОРДЛО и Крыма с Севастополем. Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает", – подчеркнул Резников.

Он призвал украинцев в Крыму и ОРДЛО любым способом избежать принудительной мобилизации в оккупационную армию.

"Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное. С остальным разберемся потом", – написал министр.

3 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупреждал, что Россия мобилизует жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы пустить их как "пушечное мясо" при штурме Киева и Одессы.

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