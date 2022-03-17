"Мы продолжаем считать вас гражданами Украины". Резников обратился к жителям ОРДЛО и Крыма

"Обращаюсь к жителям ОРДЛО и Крыма с Севастополем. Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает", – подчеркнул Резников.
Он призвал украинцев в Крыму и ОРДЛО любым способом избежать принудительной мобилизации в оккупационную армию.
"Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное. С остальным разберемся потом", – написал министр.
3 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупреждал, что Россия мобилизует жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы пустить их как "пушечное мясо" при штурме Киева и Одессы.
Война России против Украины. Главное
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.