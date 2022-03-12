"Просто так вода не пойдет". Глава ГУР Минобороны Украины объяснил, почему Крым не получает воду из Днепра

"Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой, – не более чем пропагандистский шаг. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-Крымскому каналу. Но вода просто не может сама собой идти – это надо понимать", – сказал он.

Глава военной разведки подчеркнул, что "это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями".

"То есть вы поняли, что я имею в виду. Просто так вода туда не пошла и не пойдет", – объяснил Буданов.