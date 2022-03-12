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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Просто так вода не пойдет". Глава ГУР Минобороны Украины объяснил, почему Крым не получает воду из Днепра

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Буданов назвал "сказками" заявления россиян, что они обеспечили Крым водой
Буданов назвал "сказками" заявления россиян, что они обеспечили Крым водой
Скриншот: 8 канал. ua / YouTube

Подрыв российскими оккупантами одной из дамб, которые возводились на пути днепровской воды в оккупированный Крым, не поможет решить проблему с водоснабжением полуострова. Об этом 11 марта в интервью изданию "Крым.Реалии" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой, – не более чем пропагандистский шаг. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-Крымскому каналу. Но вода просто не может сама собой идти – это надо понимать", – сказал он.

Глава военной разведки подчеркнул, что "это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями".

"То есть вы поняли, что я имею в виду. Просто так вода туда не пошла и не пойдет", – объяснил Буданов.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.

Теги: Крым, война, разведка, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, вторжение, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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