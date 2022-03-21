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Какие компании продолжают работать в стране-агрессоре России. Перечень

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47 крупных компаний продолжают работать в РФ
47 крупных компаний продолжают работать в РФ
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, решивших остаться в России, несмотря на ее агрессию против Украины.

Полный перечень компаний, не прекративших работу в РФ:

  • французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin;
  • французский автопроизводитель Renault;
  • французская сеть гипермаркетов "Ашан";
  • многонациональная компания по производству упаковки и бумаги Mondi;
  • французская фармацевтическая компания Sanofi;
  • немецкая торговая компания Metro;
  • продовольственная компания Cargill;
  • китайский техногигант Huawei;
  • сингапурская биржевая компания Trafigura;
  • международная агропромышленная корпорация ADM;
  • французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric;
  • американская фармацевтическая компания AmerisourceBergen;
  • австрийский банк Raiffeisen Bank;
  • итальянский производитель автомобильных шин Pirelli;
  • французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA;
  • швейцарская продуктовая компания Nestle;
  • американский финансовый конгломерат Citigroup;
  • медицинская компания Johnson & Johnson;
  • продовольственная компания PepsiCo;
  • продовольственная компания Danone;
  • французский финансовый конгломерат Societe Generale;
  • итальянская банковская группа UniCredit Group;
  • немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer;
  • французский производитель спорттоваров Decathlon;
  • американский производитель напольных покрытий Mohawk;
  • швейцарский поставщиков сырьевых товаров Glencore;
  • американский производитель сухих завтраков Kellogg's;
  • американский производитель бытовой химии и средств гигиены Procter & Gamble;
  • швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis;
  • японский производитель строительного оборудования и дизельных двигателей Komatsu;
  • американская агропромышленная компания Bunge;
  • американская фармацевтическая компания Pfizer;
  • американская сеть гостиниц Marriott;
  • американский производителей бумаги и упаковок International Paper;
  • немецкий производитель бытовой техники Miele;
  • национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco;
  • шведская машиностроительная компания SKF;
  • швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse;
  • немецкая энергетическая компания Uniper;
  • американская нефтепереробная компания Koch Industries;
  • немецкий химический концерн BASF;
  • французский банк Credit Agricole;
  • американская технокомпания Emerson;
  • дубайская авиакомпания Emirates Airline;
  • французская нефтегазовая компания TotalEnergies;
  • итальянский производитель электроэнергии и газа Enel;
  • американский производитель техники General Electric.
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/342121074625031

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли 400 компаний.

Как отмечает The Page, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.

Множество крупных производителей автомобилей (Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen и другие) выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.

Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Danone, Raiffeisen Bank, Nestle, Cargill, Huawei, Ашан, General Electric, Renault, Johnson & Johnson, Pfizer
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