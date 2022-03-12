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Киностудия Sony Pictures приостанавливает весь бизнес в России

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В Sony объявили об отмене любых сделок по распространению телевизионных программ в РФ
В Sony объявили об отмене любых сделок по распространению телевизионных программ в РФ
Фото: depositphotos.com

Киностудия Sony Pictures, которая уже приостановила прокат кино в РФ, объявила, что также останавливает все другие виды деятельности в стране-агрессоре. Об этом пишет Variety.

Речь, в частности, об отмене цифрового релиза фильма "Человек-паук: Нет пути домой" и любых сделок по распространению телевизионных программ. Кроме того, дистрибьютор Crunchyroll, которым владеет Sony, также приостановил работу своего сервиса по трансляции аниме в России.

Главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра в служебной записке для сотрудников написал, что студия поддерживает многие компании по всему миру, которые приостановили свою деятельность в России.

Корпорация Sony Group также пожертвовала $2 млн верховному комиссару ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли 350 компаний.

Как отмечает The Page, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.

Множество крупных производителей автомобилей (Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen и другие) выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.

Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, кино, шоу-бизнес, война России против Украины, Sony
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