Киностудия Sony Pictures приостанавливает весь бизнес в России

В Sony объявили об отмене любых сделок по распространению телевизионных программ в РФ Фото: depositphotos.com

Речь, в частности, об отмене цифрового релиза фильма "Человек-паук: Нет пути домой" и любых сделок по распространению телевизионных программ. Кроме того, дистрибьютор Crunchyroll, которым владеет Sony, также приостановил работу своего сервиса по трансляции аниме в России.

Главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра в служебной записке для сотрудников написал, что студия поддерживает многие компании по всему миру, которые приостановили свою деятельность в России.

Корпорация Sony Group также пожертвовала $2 млн верховному комиссару ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

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