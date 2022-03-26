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Байден повторил, что считает Путина военным преступником

Байден второй раз назвал Путина военным преступником
Байден второй раз назвал Путина военным преступником
Фото: EPA

Во время визита в Польшу 25 марта президент США Джо Байден вновь повторил, что считает президента РФ Владимира Путина военным преступником из-за его действий в отношении Украины. Стенограмма совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга в Жешуве опубликована на сайте Белого дома.

"Самое для нас важное – сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", – сказал Байден, почеркнув, что это, по его мнению, "будет соответствовать юридическому определению". 

Впервые президент США назвал Путина военным преступником 16 марта. В тот же день в Кремле ответили на слова Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России считают "недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей".

23 марта Госдеп США дал официальную оценку действиям российских войск в Украине. В ведомстве заявили, что есть многочисленные заслуживающие доверия сообщения, что российские военные атакуют мирных граждан, уничтожают многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего были убиты или получили ранения тысячи человек. В связи с этим правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен. 

Во время брифинга в Жешуве Байден упомянул о действиях российских войск в Украине, в частности, о блокаде Мариуполя Донецкой области, в результате чего сотни тысяч людей оказались отрезанными от любой помощи, и сказал, что происходящее там выглядит "как что-то из научно-фантастического фильма". 

Он напомнил, что в результате российской агрессии 10 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома3,8 млн из них выехать заграницу, и призвал поляков и дальше помогать украинским беженцам. 

"Мы должны продолжать увеличивать эту помощь и тесно координировать ее с правительством Украины, – сказал Байден. – Я думаю, даже вы, поляки, которые так хорошо знают Украину, были немного удивлены мужеством и стойкостью украинского народа". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Байден приехал в Польшу в рамках европейского турне. 24 февраля он был в Брюсселе, где встретился с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. На встречах обсуждали нападение РФ на Украину, новые санкции против РФ и увеличение помощи Украине. 

25 марта он прибыл в Жешув, где встретился с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцируются в этом городе. 

Кроме того, вместе с Дудой он ознакомился с ходом гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам из Украины. 26 марта Байден встретится в Польше с украинскими беженцами, сообщил канал CBS News со ссылкой на информацию советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Как отметило агентство Reuters, график Байдена в Польше был несколько нарушен из-за инцидента с самолетом Дуды.

Из-за технической неисправности самолет, на котором Дуда летел в Жешув, вынужден был сделать экстренную посадку в Варшаве. В итоге на встречу с Байденом Дуда полетел на другом самолете

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, США, Польша, Джо Байден, Энтони Блинкен, война России против Украины
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