Байден: Путин сказал, что хочет "денацифицировать" Украину. Это циничная ложь, он это знает

"Россия у себя задушила демократию и пытается это сделать в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности. Путин сказал, что он хочет "денацифицировать" Украину. Это ложь, он это знает. Это циничная ложь", – сказал глава Белого дома.

По его словам, глава Кремля "хочет свергнуть" президента Украины Владимира Зеленского, "который был демократически избран, который является евреем, дед которого боролся с нацистской Германией".

"А Путин считает, что необходимо свергнуть его", – объяснил Байден.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден находится в Европе на фоне войны России против Украины. 26 марта с ним и другими высшими должностными лицами Соединенных Штатов в Польше встречались министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников.

Байден несколько раз назвал Путина военным преступником.