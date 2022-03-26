Война против Украины стала стратегическим провалом России – Байден

"Эта война уже стала стратегическим провалом России. [...] Он думал, что украинцы станут на колени перед ним и примут то, что он хочет им дать. Но украинцы выстояли, и грубые атаки России встречают большое сопротивление Украины", – сказал глава Белого дома.

Он отметил, что намерения РФ отмежеваться от НАТО привели к обратному эффекту, еще больше сплотив Альянс.

"Демократии всего мира восстанавливаются. За месяцы делается то, что делалось годами", – подчеркнул Байден.

По его словам, США – вместе с Украиной.

"Борьба за демократию не завершилась холодной войной", – заявил президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После вторжения российских войск в Украину Байден несколько раз называл Путина военным преступником.