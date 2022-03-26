Война против Украины стала стратегическим провалом России – Байден

"Эта война уже стала стратегическим провалом России. [...] Он думал, что украинцы станут на колени перед ним и примут то, что он хочет им дать. Но украинцы выстояли, и грубые атаки России встречают большое сопротивление Украины", – сказал глава Белого дома.
Он отметил, что намерения РФ отмежеваться от НАТО привели к обратному эффекту, еще больше сплотив Альянс.
"Демократии всего мира восстанавливаются. За месяцы делается то, что делалось годами", – подчеркнул Байден.
По его словам, США – вместе с Украиной.
"Борьба за демократию не завершилась холодной войной", – заявил президент США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения российских войск в Украину Байден несколько раз называл Путина военным преступником.
Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 26 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,4 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.