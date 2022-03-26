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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война против Украины стала стратегическим провалом России – Байден

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Байден: Украинцы выстояли
Байден: Украинцы выстояли
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не добился своих целей, отправив войска в Украину. Об этом 26 марта в Варшаве заявил президент США Джо Байден, выступление которого транслировал в YouTube "Голос Америки".

"Эта война уже стала стратегическим провалом России. [...] Он думал, что украинцы станут на колени перед ним и примут то, что он хочет им дать. Но украинцы выстояли, и грубые атаки России встречают большое сопротивление Украины", – сказал глава Белого дома.

Он отметил, что намерения РФ отмежеваться от НАТО привели к обратному эффекту, еще больше сплотив Альянс.

"Демократии всего мира восстанавливаются. За месяцы делается то, что делалось годами", – подчеркнул Байден.

По его словам, США – вместе с Украиной.

"Борьба за демократию не завершилась холодной войной", – заявил президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После вторжения российских войск в Украину Байден несколько раз называл Путина военным преступником.

Контекст:

Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 26 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,4 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Джо Байден, война, демократия, вторжение, украинцы, война России против Украины, президент
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