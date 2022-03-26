РФ потеряла в Украине 16,4 тыс. личного состава, 575 танков и 117 самолетов – Генштаб ВСУ

В Генштабе опубликовали ориентировочные данные о потерях оккупантов Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

За этот период РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов и 127 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



