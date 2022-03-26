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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потеряла в Украине 16,4 тыс. личного состава, 575 танков и 117 самолетов – Генштаб ВСУ

В Генштабе опубликовали ориентировочные данные о потерях оккупантов
В Генштабе опубликовали ориентировочные данные о потерях оккупантов
Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 26 марта составили около 16,4 тыс. человек личного состава. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов и 127 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281000367546382


Теги: автомобили, Генштаб ВСУ, военные, военная техника, вертолет, бронетехника, самолеты, война России против Украины, погибшие российские военные, российские оккупанты
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