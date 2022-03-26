ГОРДОН
 
 
События

Байден в Польше встретился с беженцами из Украины. Фоторепортаж

Сегодня 21.45
Президент США Джо Байден 26 марта обсудил поддержку Украины с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым, встретился с беженцами из Украины и выступил с речью в Королевском замке в Варшаве. Фото опубликовало агентство EPA. "Каждый из этих детей сказал что-то вроде: "Помолись за моего папу, за моего дедушку, за моего брата, который там воюет". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий", – приводит слова Байдена после встречи с беженцами Белый дом.
Теги: США, Польша, Джо Байден, беженцы, Белый дом, президент
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Елизаров: ​​Отказаться от Крыма невозможно, а разоружиться тем более. Интуитивно я предполагаю, что мы вооружились и это надолго
Елизаров: ​​Отказаться от Крыма невозможно, а разоружиться – тем более. Интуитивно я предполагаю, что мы вооружились и это надолго G
Елена ПОСКАННАЯ
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН" G
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS