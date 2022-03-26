Байден в Польше встретился с беженцами из Украины. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Президент США Джо Байден 26 марта обсудил поддержку Украины
с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым, встретился с беженцами из Украины и выступил с речью
в Королевском замке в Варшаве. Фото опубликовало агентство EPA
. "Каждый из этих детей сказал что-то вроде: "Помолись за моего папу, за моего дедушку, за моего брата, который там воюет". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий", – приводит
слова Байдена после встречи с беженцами Белый дом.