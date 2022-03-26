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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"США непоколебимо будут с Украиной до победы". Кулеба и Резников поговорили с Байденом в Варшаве

Кулеба: Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века
Кулеба: Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века
Фото: ЕРА

Министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников 26 марта в Варшаве встретились с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома присоединился к переговорам, которые вели украинские министры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Об этом Кулеба рассказал в ходе прямого эфира, который он вел в Facebook.

Байден присоединился к встрече по двум причинам – в развитие диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также для того, чтобы выразить поддержку украинскому народу, сказал министр.

"И я с огромным удовольствием передаю эти слова восхищения каждому из вас, каждому солдату в окопе на передовой, каждому мирному гражданину на оккупированной территории, который оказывает сопротивление, каждому защитнику Мариуполя", – добавил он.

Кулеба отметил, что Байден говорил много, но есть две вещи, которые можно озвучивать.

"Первое: то, что происходит в Украине, изменит ХХІ век. И у него есть четкое понимание этого: то, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе: слова Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку. Напротив, эта поддержка будет только расти", – добавил он.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/713421626342032/

Контекст:

Байден находится в Польше со вчерашнего дня. Он приехал в страну в рамках европейского турне. 24 февраля он был в Брюсселе, где встретился с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. На встречах обсуждали нападение РФ на Украину, новые санкции против РФ и увеличение помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, Мариуполь, переговоры, Алексей Резников, Варшава, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, Ллойд Остин
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