"США непоколебимо будут с Украиной до победы". Кулеба и Резников поговорили с Байденом в Варшаве

Кулеба: Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века Фото: ЕРА

Об этом Кулеба рассказал в ходе прямого эфира, который он вел в Facebook.

Байден присоединился к встрече по двум причинам – в развитие диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также для того, чтобы выразить поддержку украинскому народу, сказал министр.

"И я с огромным удовольствием передаю эти слова восхищения каждому из вас, каждому солдату в окопе на передовой, каждому мирному гражданину на оккупированной территории, который оказывает сопротивление, каждому защитнику Мариуполя", – добавил он.

Кулеба отметил, что Байден говорил много, но есть две вещи, которые можно озвучивать.

"Первое: то, что происходит в Украине, изменит ХХІ век. И у него есть четкое понимание этого: то, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе: слова Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку. Напротив, эта поддержка будет только расти", – добавил он.