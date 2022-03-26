Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию – секретарь горсовета

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это небезопасно!" – написал Шаправский.

В свою очередь, городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что сейчас эвакуация населения из Ирпенской общины очень опасна: в городе не прекращаются бои. Однако волонтеры продолжают формировать списки людей, которые нуждаются в помощи или хотят уехать из Ирпеня.

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