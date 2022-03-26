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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию – секретарь горсовета

В Киевской области продолжаются бои и обстрелы
В Киевской области продолжаются бои и обстрелы
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты в субботу, 26 марта, могут проводить фейковую эвакуацию людей из Бучи Киевской области в Беларусь, предупредил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский. Об этом он написал в Facebook.

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это небезопасно!" – написал Шаправский.

https://www.facebook.com/tarasshapravskii/posts/4873825622730250

В свою очередь, городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщилчто сейчас эвакуация населения из Ирпенской общины очень опасна: в городе не прекращаются бои. Однако волонтеры продолжают формировать списки людей, которые нуждаются в помощи или хотят уехать из Ирпеня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

Теги: Киевская область, депортация, эвакуация, Ирпень, Буча, война России против Украины
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