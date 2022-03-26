Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию – секретарь горсовета

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую эвакуацию из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это небезопасно!" – написал Шаправский.
В свою очередь, городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что сейчас эвакуация населения из Ирпенской общины очень опасна: в городе не прекращаются бои. Однако волонтеры продолжают формировать списки людей, которые нуждаются в помощи или хотят уехать из Ирпеня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.
16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.