Войска РФ вторглись в Славутич и похитили мэра, жители города вышли на митинг с украинскими флагами – ОВА

Пресс-служба горсовета призывала жителей Славутича выйти на митинг с национальной символикой в 9.00 сегодня – "чтобы показать тем, кто зашел, нашу позицию", а позже опубликовала фотографии многолюдной акции на главной площади города.

В соцсетях также публиковали видео, на которых видно, что митингующие развернули на площади большой флаг Украины, поют национальный гимн, кричат "Україна – понад усе" и другие патриотические лозунги.

Оккупанты открыли огонь в воздух и бросают в митингующих светошумовые гранаты, пишет Павлюк.

Однако жители Славутича не расходятся, наоборот, их становится больше, отмечает глава ОГА. По его информации, митингующие начали движение к больницу, которую захватили российские оккупанты.

"По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", – добавил Павлюк.

Фомичев ночью писал в Facebook, что в Славутиче 25 марта был тяжелый день.

"Наши защитники держали оборону, мужественно и самоотверженно, но у нас точно не равные силы! Наша ТрО противостоит армии захватчика и наши ребята – настоящие герои! Спасибо ВСУ за артиллерийскую поддержку. К сожалению, у нас есть погибшие…", – сказано в его последнем посте. Тогда Фомичев отмечал, что работает дистанционно, свое место нахождения не раскрывал.

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