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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ вторглись в Славутич и похитили мэра, жители города вышли на митинг с украинскими флагами – ОВА

Жители Славутича развернули большой флаг Украины на главной площади города
Жители Славутича развернули большой флаг Украины на главной площади города
Фото: Славутицька міська рада / Facebook

Российские оккупанты вторглись в город Славутич (Киевская область) и захватили местную больницу. Об этом утром 26 марта сообщил в Telegram глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.

Пресс-служба горсовета призывала жителей Славутича выйти на митинг с национальной символикой в 9.00 сегодня – "чтобы показать тем, кто зашел, нашу позицию", а позже опубликовала фотографии многолюдной акции на главной площади города. 

https://www.facebook.com/slavutych.mr/posts/4926482540767953

В соцсетях также публиковали видео, на которых видно, что митингующие развернули на площади большой флаг Украины, поют национальный гимн, кричат "Україна – понад усе" и другие патриотические лозунги. 

https://www.facebook.com/sarnadja/videos/688460509238927/

Оккупанты открыли огонь в воздух и бросают в митингующих светошумовые гранаты, пишет Павлюк. 

Однако жители Славутича не расходятся, наоборот, их становится больше, отмечает глава ОГА. По его информации, митингующие начали движение к больницу, которую захватили российские оккупанты.

"По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", – добавил Павлюк. 

Фомичев ночью писал в Facebook, что в Славутиче 25 марта был тяжелый день. 

"Наши защитники держали оборону, мужественно и самоотверженно, но у нас точно не равные силы! Наша ТрО  противостоит армии захватчика и наши ребята – настоящие герои! Спасибо ВСУ за артиллерийскую поддержку. К сожалению, у нас есть погибшие…", – сказано в его последнем посте. Тогда Фомичев отмечал, что работает дистанционно, свое место нахождения не раскрывал.  

https://www.facebook.com/Fomichev.Slavutich/posts/1216762975395538

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Славутиче живут люди, работающие на ЧАЭС. Украина сообщила МАГАТЭ, что оккупанты обстреливают город, 24 марта. Сама станция захвачена РФ с 24 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, захват, Славутич, митинг, флаг, Киевская область, горсовет, артиллерия, граната, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, погибшие, мэр, Александр Павлюк, российские оккупанты
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