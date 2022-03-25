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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина сообщила МАГАТЭ, что оккупанты обстреливают Славутич, который находится вблизи ЧАЭС

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Обстрел Славутича мешает ротации сотрудников ЧАЭС
Обстрел Славутича мешает ротации сотрудников ЧАЭС
Фото: depositphotos.com

Украина 24 марта сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что российские оккупационные войска обстреливают город Славутич, где живут люди, работающие на Чернобыльской АЭС. Об этом написала пресс-служба агентства.

Украинский регулирующий орган заявил, что обстрел ставит под угрозу "дома и семьи тех оперативных работников, которые обеспечивают ядерную и радиационную безопасность" Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских сил с 24 февраля". Славутич находится за пределами зоны отчуждения, которая была установлена вокруг АЭС после аварии 1986 года, отметили в релизе.

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации. 

На Чернобыльской атомной электростанции 20 марта удалось провести частичную ротацию персоналаУдалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, девять служащих Национальной гвардии Украины, одного служащего Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверых "сталкеров", сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую  АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Теги: Украина, Славутич, ротация, обстрелы, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты
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