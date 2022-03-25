Украина сообщила МАГАТЭ, что оккупанты обстреливают Славутич, который находится вблизи ЧАЭС

Украинский регулирующий орган заявил, что обстрел ставит под угрозу "дома и семьи тех оперативных работников, которые обеспечивают ядерную и радиационную безопасность" Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских сил с 24 февраля". Славутич находится за пределами зоны отчуждения, которая была установлена вокруг АЭС после аварии 1986 года, отметили в релизе.

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации.

На Чернобыльской атомной электростанции 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала. Удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, девять служащих Национальной гвардии Украины, одного служащего Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверых "сталкеров", сообщила пресс-служба "Энергоатома".