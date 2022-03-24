Оккупанты завезли пропагандистов на ЧАЭС – будут снимать "кино", чтобы убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма – "Энергоатом"

Цель пропагандистов – снять фейковое "кино" о работе ЧАЭС, сообщили в "Энергоатоме".

"Таким образом, захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды", – подчеркнули авторы сообщения.

По информации государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС", оккупанты продолжают грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения, что приводит к ухудшению радиационной обстановки, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения. Об этом говорится в сводке о ситуации на ядерных объектах Украины, которую сайт Верховной Рады опубликовал 24 марта.

"Информация, получаемая от ГСП "Чернобыльская АЭС" относительно параметров безопасности и состояния радиационной обстановки на площадке, свидетельствует о тенденции к ухудшению ряда показателей. [...] В пределах зоны отчуждения продолжают фиксировать очаги возгорания по данным спутниковых снимков Sentinel-2 Европейского космического агентства", – сказано в релизе.

Пожары в районе Чернобыля фиксируют уже несколько дней, вчера МАГАТЭ сообщало о "незначительном повышении" концентрации цезия в воздухе в Киеве, на ЧАЭС и Запорожской АЭС, захваченных оккупантами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)