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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты завезли пропагандистов на ЧАЭС – будут снимать "кино", чтобы убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма – "Энергоатом"

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ЧАЭС захвачена российскими оккупантами
ЧАЭС захвачена российскими оккупантами
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты, под чьим контролем сейчас находится Чернобыльская атомная электростанция, привезли на ЧАЭС пропагандистов из РФ. Об этом пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом" проинформировала в Telegram 24 марта.

Цель пропагандистов – снять фейковое "кино" о работе ЧАЭС, сообщили в "Энергоатоме".

"Таким образом, захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды", – подчеркнули авторы сообщения.

По информации государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС", оккупанты продолжают грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения, что приводит к ухудшению радиационной обстановки, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения. Об этом говорится в сводке о ситуации на ядерных объектах Украины, которую сайт Верховной Рады опубликовал 24 марта.

"Информация, получаемая от ГСП "Чернобыльская АЭС" относительно параметров безопасности и состояния радиационной обстановки на площадке, свидетельствует о тенденции к ухудшению ряда показателей. [...] В пределах зоны отчуждения продолжают фиксировать очаги возгорания по данным спутниковых снимков Sentinel-2 Европейского космического агентства", – сказано в релизе.

Пожары в районе Чернобыля фиксируют уже несколько дней, вчера МАГАТЭ сообщало о "незначительном повышении" концентрации цезия в воздухе в Киеве, на ЧАЭС и Запорожской АЭС, захваченных оккупантами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персоналОккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти смогли начать ротацию персонала только 20 марта.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС.

Также под контролем оккупантов находится Запорожская АЭС в Энергодаре.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернобыльская АЭС, АЭС, Энергоатом, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ
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