"Укрэнерго" восстановила поврежденную из-за обстрелов высоковольтную линию ЗАЭС

Об этом пресс-служба "Укрэнерго" сообщила 18 марта.

"Ремонтники НЭК "Укрэнерго" восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, поврежденную оккупантами. Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС", – говорится в релизе.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".