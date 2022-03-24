МАГАТЭ сообщает о "незначительном повышении" концентрации цезия в воздухе в Киеве и на двух АЭС, в районе Чернобыля – пожары

20 марта спутники фиксировали семь таких очагов.
"Вероятно возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. По тем же причинам и учитывая работу в условиях военного состояния пункты автоматизированной системы контроля радиационного состояния не могут выполнять свои функции в полном объеме, как и персонал ДСП "Экоцентр". Согласно классификационным признакам чрезвычайных ситуаций критерии пожара в зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05–0,2 км², но имеющееся состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз", – говорилось в релизе Верховной Рады.
Украина сообщила Международному агентству атомной энергии, что спасатели пытались потушить пожары в районе ЧАЭС, проинформировала пресс-служба МАГАТЭ вечером 23 марта.
"В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства", – заявили в МАГАТЭ.
#Україна повідомила #МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля #Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти смогли начать ротацию персонала только 20 марта.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
13 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС.
Также под контролем оккупантов находится Запорожская АЭС в Энергодаре.