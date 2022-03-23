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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн – госагентство

На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые теперь находятся в руках захватчиков
На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые теперь находятся в руках захватчиков
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Отмечается, что лаборатория была "уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, который может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий".

"Благодаря Инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ) вместе с украинским партнером ГАЗО в 2015 году успешно реализован проект, направленный на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Почти 100 единиц современнейшего ценного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе", – говорится в сообщении. 

Лаборатория выполняла ряд стратегических уникальных функции по проверке радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения, разработке необходимых методик для контроля и стандартизации.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", – добавили в ГАЗО.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 13 марта в МАГАТЭ заявили, что работники ЧАЭС больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования на атомной электростанции из-за "физической и психологической усталости".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 марта энергоснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго". 14 марта российские оккупанты снова повредили высоковольтную линию, которая питает ЧАЭС.

16 марта глава общественного совета при НАЗО Александр Сирота рассказал, что в Чернобыле российские оккупанты грабят офисы предприятий, вынося оттуда технику и спецодежду.

20 марта на захваченной оккупантами ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала, сообщили в "Энергоатоме".

Теги: ядерная энергетика, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, ядерные отходы, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, зона отчуждения, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения
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