Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн – госагентство

На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые теперь находятся в руках захватчиков Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

Отмечается, что лаборатория была "уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, который может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий".

"Благодаря Инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ) вместе с украинским партнером ГАЗО в 2015 году успешно реализован проект, направленный на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Почти 100 единиц современнейшего ценного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе", – говорится в сообщении.

Лаборатория выполняла ряд стратегических уникальных функции по проверке радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения, разработке необходимых методик для контроля и стандартизации.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", – добавили в ГАЗО.

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