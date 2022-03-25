"За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов". Зеленский присвоил звание города-героя еще четырем городам

Зеленский: Стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы Фото: president.gov.ua

"С каждым днем нашей защиты мы приближаем столь нужный нам мир. Мы приближаем победу. Потому что в этой войне просто нельзя без победы. Так и будет... 30-й день. Уже месяц! Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти. За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов. Мир применил разрушительные санкции. И мы договариваемся о новых", – сказал Зеленский.

Он рассказал, чем занимался 24 марта для поддержки Украины: выступил с обращениями к участникам саммита НАТО, саммита "Большой семерки", саммита лидеров Европейского союза, к парламенту Швеции, поговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, проинформировал о ситуации президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

Кроме того, сказал президент, он подписал несколько указов – о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву. О присвоении звания Героя Украины – семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятерым – посмертно. О награждении государственными наградами – 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных сил.

Также Зеленский присвоил государственные награды 14 руководителям местных общин и 31 медицинскому работнику.

"Вы знаете, подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы. Для мира. Там, где они есть. И я благодарен каждому и каждой из вас", – подчеркнул президент.

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