ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов". Зеленский присвоил звание города-героя еще четырем городам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы
Зеленский: Стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы
Фото: president.gov.ua

Если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она точно побоялась бы сюда идти, заявил президент Владимир Зеленский. Его обращение к украинцам опубликовал ночью 25 марта Офис президента.

"С каждым днем нашей защиты мы приближаем столь нужный нам мир. Мы приближаем победу. Потому что в этой войне просто нельзя без победы. Так и будет... 30-й день. Уже месяц! Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти. За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов. Мир применил разрушительные санкции. И мы договариваемся о новых", – сказал Зеленский. 

Он рассказал, чем занимался 24 марта для поддержки Украины: выступил с обращениями к участникам саммита НАТО, саммита "Большой семерки", саммита лидеров Европейского союза, к парламенту Швеции, поговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, проинформировал о ситуации президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

Кроме того, сказал президент, он подписал несколько указов – о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву. О присвоении звания Героя Украины – семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятерым – посмертно. О награждении государственными наградами – 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных сил.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280000350979717

Также Зеленский присвоил государственные награды 14 руководителям местных общин и 31 медицинскому работнику.

"Вы знаете, подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы. Для мира. Там, где они есть. И я благодарен каждому и каждой из вас", – подчеркнул президент. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/375177601123904/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Николаев, Ирпень, Герой Украины, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Ахтырка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (23475)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (19597)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (18941)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (11191)
5
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (10911)
6
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (8368)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8102)
8
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (8049)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS