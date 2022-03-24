"Произошла глобальная катастрофа". Зеленский призвал G7 ввести полное эмбарго на торговлю с РФ, отключить ей GPS и полностью изолировать Центробанк

"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может прийти глобальный продовольственный кризис", – заявил глава государства.

Это, по словам президента, однозначно закончится политической дестабилизацией, в чем, возможно, и заключается цель российского руководства. Зеленский подчеркнул, что необходимо немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем.

Чтобы добиться этого, Зеленский призвал еженедельно ужесточать санкции против российского агрессора, пока он не остановится, и, в частности, ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.

"Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк должны получить полную блокировку финансовой системы. Военные преступники должны остаться без денег, а их замороженные активы должны превратиться в том числе в репарации для восстановления Украины", – заявил президент.

Он подчеркнул, что "лучше сейчас предоставить Украине поддержку оружием, которое ей действительно необходимо, чем потом искать оружие еще и для других стран".

Он также призвал G7 принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины – "таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа". Президент отметил, что такое объединение могло бы не только превентивно останавливать войну или боевые действия, но и помогать государствам, страдающим от стихийных бедствий, пандемий и других кризисов.

"Чем скорее произойдет так, как мы просим, тем скорее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это и в ваших интересах. Это в интересах всех демократий, потому что демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)