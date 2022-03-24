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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Произошла глобальная катастрофа". Зеленский призвал G7 ввести полное эмбарго на торговлю с РФ, отключить ей GPS и полностью изолировать Центробанк

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Зеленский: Демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной
Зеленский: Демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены "Большой семерки" к отключению России от GPS и к полной изоляции Центрального банка РФ. Видео его обращения на саммите G7 24 марта опубликовал Офис президента.

"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может прийти глобальный продовольственный кризис", – заявил глава государства.

Это, по словам президента, однозначно закончится политической дестабилизацией, в чем, возможно, и заключается цель российского руководства. Зеленский подчеркнул, что необходимо немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем.

Чтобы добиться этого, Зеленский призвал еженедельно ужесточать санкции против российского агрессора, пока он не остановится, и, в частности, ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.

"Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк должны получить полную блокировку финансовой системы. Военные преступники должны остаться без денег, а их замороженные активы должны превратиться в том числе в репарации для восстановления Украины", – заявил президент.

Он подчеркнул, что "лучше сейчас предоставить Украине поддержку оружием, которое ей действительно необходимо, чем потом искать оружие еще и для других стран".

Он также призвал G7 принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины – "таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа". Президент отметил, что такое объединение могло бы не только превентивно останавливать войну или боевые действия, но и помогать государствам, страдающим от стихийных бедствий, пандемий и других кризисов.

"Чем скорее произойдет так, как мы просим, тем скорее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это и в ваших интересах. Это в интересах всех демократий, потому что демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/247614994163294/

Теги: оружие, банки, Большая семерка, саммит G7, GPS, эмбарго, Центробанк, Владимир Зеленский, саммит, торговля, российская агрессия, война России против Украины, российские банки
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