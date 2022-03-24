Страны НАТО договорились разместить новые боевые группы в Европе и намерены увеличивать численность своих сил на восточном фланге – Столтенберг

Столтенберг: Мы увеличим численность наших сил на восточном фланге, будем обеспечивать их. В воздухе будет больше самолетов, на море будут ударные группы авианосцев и подводных лодок Фото: ЕРА

"Мы договорились разместить четыре новые боевые группы – в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии – в придачу к тем, которые уже есть в Польше и странах Балтии. Таким образом у нас будет восемь боевых групп от Балтийского моря до Черного. По всей Европе сейчас 100 тыс. войск США поддерживают эти действия. Совместные межнациональные силы под командованием НАТО составляют 40 тыс., больше всего – на восточном фланге. Сюда входят беспрецедентные ударные группы флота на севере и в Средиземном море", – рассказал он.

Лидеры стран НАТО договорились о действиях на более долгосрочную перспективу, чтобы "реагировать на существующие вызовы", добавил генеральный секретарь Альянса.

"Мы увеличим численность наших сил на восточном фланге в более высокой боеготовности и будем обеспечивать их. В воздухе будет больше самолетов, на море будут ударные группы авианосцев и подводных лодок и значительное количество на постоянной основе боевых кораблей", – сказал Столтенберг.

По его словам, эти вопросы НАТО рассмотрит на саммите в июне.

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