Зеленский на саммите НАТО: Больше никогда не говорите, что наша армия не соответствует стандартам НАТО

Зеленский: Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и в мире Фото: president.gov.ua

"Единственное, что я от вас требую... Это просьба ради наших военных... После месяца такой войны, прошу, больше никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и в мире. Как много мы можем сделать для защиты от агрессии всего, что мы ценим. А НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир и Украина ждут от Североатлантического Альянса "реальных действий и реальных гарантий безопасности".

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