Хакеры Anonymous взломали Центробанк России

"Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тыс. файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", – говорится в сообщении.
На момент написания новости хакеры не опубликовали соглашения Центробанка РФ.
JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp— Anonymous TV * (@YourAnonTV) March 23, 2022
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси.
18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.