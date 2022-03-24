Хакеры Anonymous взломали Центробанк России

"Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тыс. файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", – говорится в сообщении.

На момент написания новости хакеры не опубликовали соглашения Центробанка РФ.

Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси.

18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.