НАТО предоставит Украине значительную военную помощь – Столтенберг

Столтенберг: Сегодня мы договорились делать больше Фото: ЕРА

"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. [...] Мы также должны предоставлять Украине дальнейшую поддержку, чтобы помочь ей обеспечивать свою защиту. Наш Альянс предоставит значительную военную поддержку Украине, в том числе противотанковые, противоракетные системы и дроны, которые показали свою эффективность, а также значительную финансовую и гуманитарную поддержку", – сказал он.

Столтенберг заявил, что "беспрецедентные" меры в отношении России будут продолжаться. НАТО усилит оборону союзников, добавил он.

"Сегодня мы договорились делать больше", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

По его словам, Альянс предоставит Украине помощь, касающуюся обеспечения кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защищаться от биологических, радиологических, химических и ядерных угроз.

"Это включает обнаружение, защиту и медицинские средства, а также обучение по обеззараживанию. Мы решительны делать все, что можем, в поддержку Украины", – добавил Столтенберг.

В сегодняшнем саммите НАТО по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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