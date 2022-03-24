Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения

"Месяц войны. Месяц подлого вторжения на нашу землю. Российские фашисты достигают апогея циничности: мародерство, насилие, изнасилование женщин, бомбардировка гражданских кварталов, целенаправленный расстрел мирных жителей, глумление над культурным наследием – вот на какие методы способны захватчики в следующей фазе своего наступления", – отметил он.

Цимбалюк заявил, что Мариуполь перенял атмосферу постапокалиптического симулятора.

"Тысячи убитых. Люди хоронят родных прямо под подъездами. Харьков, Чернигов… Раньше ужасные реалии нашей истории я мог ощущать, читая "Желтый князь" [Василия] Барки, или [Варлама] Шаламова с его "Колымскими рассказами", или проницательные новеллы украинского гения [Василия] Стефаника", – написал актер.

Цимбалюк рассказал, что его теща Алла приехала с бабушкой из Мариуполя после того, как 21 день они просидели в подвале под круглосуточными обстрелами.

"Люди, это 100% геноцид украинского населения. Такова цена за шаткое сознание. Такова судьба стран, которые в силу многих факторов не обладают единством, становясь уязвимыми. Таков результат постоянной зависимости от "братского народа", который столько лет вероломно тянул нас в бездну", – заявил он.

По мнению актера, этот месяц повлек за собой гораздо более глубокую перезагрузку нации, чем предыдущие десятки лет, и в Украине появилась новая армия – одна из лучших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Война России против Украины. Главное (обновляется)