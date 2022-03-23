"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича

Каминская показала себя в объятиях якобы Арестовича, а на одном из снимков заменила его изображением лица своих детей.
"Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. Алексей Арестович, можно их как-то в ускоренном режиме выгнать?" – спросила она, вероятно, подразумевая российских военных, напавших на Украину.
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"Вообще-то у него есть семья! Набросились", – прокомментировала подписчица karpenko_vera.
Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей. Сын Леонард и дочь Лаура.
Арестович женат во второй раз. С 2015 года он живет в браке с Анастасией Грибановой, работающей директором по развитию в одном из издательств. У пары есть дети Александр и Вероника, а также дочь Арестовича от первого брака – Аэлита.