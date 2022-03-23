"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича

Каминская: Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно Фото: babaslavka / Instagram

Каминская показала себя в объятиях якобы Арестовича, а на одном из снимков заменила его изображением лица своих детей.

"Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. Алексей Арестович, можно их как-то в ускоренном режиме выгнать?" – спросила она, вероятно, подразумевая российских военных, напавших на Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Вообще-то у него есть семья! Набросились", – прокомментировала подписчица karpenko_vera.