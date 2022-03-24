Роднянский: Украину разрушают, но она выстоит и победит. Трагедия России страшнее: великая культура все глубже погружается в пучину мрака

Роднянский: Сегодня ровно месяц, как началась эта подлая война. Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Сегодня ровно месяц, как началась эта подлая война. Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам. По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Вероятно, многие нескоро забудут кадры беременных женщин и новорожденных детей из роддома в Мариуполе, по которому был нанесет ракетный удар. Разбомблен крупнейший русскоязычный город Украины – Харьков. Под бесконечным обстрелом взятый в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода", – написал он.

Роднянский подчеркнул, что российские танки бьют прямой наводкой по гражданским автомобилям, в которых украинцы пытаются эвакуироваться из охваченных войной городов.

"В Мариуполе и окрестностях жители вынуждены хоронить убитых в братских могилах, потому что кладбища заминированы. Тысячи киевлян спускаются при звуках сирен в ближайшие укрытия. В бомбоубежищах даже рождаются дети. Больше 3,5 млн жителей Украины стали беженцами", – отметил он.

Роднянский добавил, что за последние два десятилетия в РФ была выстроена пропаганда, вследствие чего абсолютное большинство россиян поддерживают войну.

"Украину разрушают и калечат, но я верю: она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир. Трагедия России, как ни странно это звучит, намного страшнее: великая культура, прошедшая самые большие испытания истории, все глубже погружается в пучину мрака, агрессии и жестокости…" – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)