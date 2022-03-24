"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов

Суровцев: Даже подумать не мог, что столько людей могут бросить своих животных Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Актер признался, что 24 февраля, в день, когда РФ напала на Украину, был в отпуске в Буковеле, а его домашние животные находились под присмотром соседки

"Когда началась война, я был в Буковеле. Ждал этого отпуска два с половиной года. Поехал, один день отдохнул, покатался на лыжах, и началась война. Никто не думал, что война таки начнется, и своих котов я оставил на соседку, которая их кормила. Но когда началась война, понял, что последнее, о чем она подумает, когда что-то прилетит в дом, так это о моих котах. Соответственно, отвез близких людей в безопасное место и вернулся, чтобы быть со своими котами, быть здесь полезным",– рассказал актер.

По словам Суровцева, сначала он помогал эвакуироваться людям, а затем начал спасать брошенных животных

"Я увидел объявление, что там, где проходила эвакуация жителей Ирпеня, в кузове машины в закрытой сумке остался кот, который сидит там четыре дня без еды и воды. Это было недалеко от моего дома, я пробежался, нашел, открываю сумку, а там лежит красивенный белый кот. Спас его и передал хозяйке", – признался он.

Актер отметил, что после этого в день начал получать до 400 заявок от хозяев, которые оставили котов, покидая город.

"Даже подумать не мог, что столько людей могут бросить своих животных. Проблема в том, что люди, уезжая, думают, что это ненадолго. Но когда ты эвакуируешься в военное время из своего жилья, ты должен быть готов, что можешь никогда не вернуться в свой дом. Соответственно, тот корм, который ты насыпаешь своему животному, – это, возможно, будет последний корм, который он покушает в жизни. Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение", – подчеркнул Суровцев.

Он признался, что получает заявки также из Бучи и Гостомеля, но выполнить их не может.

"Туда не пробраться, разве что вперед ногами. Остаться живым там очень сложно. Самое страшное и опасное – это пересекать линию фронта или оказываться на линии огня", – отметил он.

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