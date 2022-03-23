Астафьева о Зеленском: Я горжусь Владимиром, его семьей, его командой. Это в основном люди искусства, и как они себя проявили!

"Я горжусь Владимиром, его семьей, его командой. Вы же понимаете, что это в основном люди искусства, и как они себя проявили! Это люди с большим сердцем, бесстрашные. Это огромное мужество, что он остается в Киеве и не ставит себя в фотошопе, ка этот придурок, [президент РФ Владимир] Путин – он же позорится на весь мир", – рассказала артистка.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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